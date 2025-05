Divulgação Deborah Secco faz transplante de sobrancelhas e elogia resultado

A atriz Deborah Secco passou por transplante de sobrancelhas aos 45 anos. A artista decidiu realizar o procedimento estético por causa do incômodo com o formato natural dos fios. O resultado, segundo ela, foi imediato e ajudou a melhorar a autoestima.

À Quem, Deborah explicou que o método consiste na retirada de unidades foliculares do couro cabeludo para a implantação fio a fio na região das sobrancelhas. O procedimento foi feito na clínica Mais Cabello .

"As minhas sobrancelhas me incomodaram a vida toda. Elas eram muito diferentes uma da outra. Além disso, eram muito arqueadas, o que dava um peso para o rosto e uma cara de brava", contou a atriz. "Quando eu soube da possibilidade de transplante, nem pensei duas vezes."

Atriz aponta melhora na rotina e na autoestima

Deborah disse que o transplante ajudou a simplificar o preparo para compromissos. "Antes eu tinha que redesenhar as sobrancelhas e usava maquiagem que tinha aquele risco de sair no final do dia. Hoje, eu já acordo me sentindo pronta", explicou.

A atriz também afirmou que o procedimento impactou a autoconfiança. "O resultado foi muito superior ao que eu imaginava e sonhava. Mudou minha fisionomia, deu um levante no meu rosto", comentou.

Segundo ela, a transformação influenciou até na quantidade de maquiagem. "Tenho usado menos maquiagem e gostado mais de mim ao natural. O impacto na autoestima é absurdo", finalizou.