Foto: Solange Souza Deborah Secco e Maria Flor

Deborah Secco utilizou as redes sociais, na última segunda-feira (21), para abrir o álbum de fotos de sua viagem com a filha. Ao lado de Maria Flor, fruto de seu relacionamento com Hugo Moura, a atriz está de férias em Roma, na Itália.



"Mais um pouquinho de Roma, pois está sendo inesquecível. Criando memórias", escreveu ela na legenda. Nos registros , a artista e a menina aparecem visitando locais turísticos da capital, a exemplo do Coliseu.

Após os cliques, os internautas repercutiram o momento em família: "Lindas. Essa cidade é maravilhosa", enalteceu um usuário. "Amei tanto essas fotos", declarou uma segunda. "Os looks combinando", notou um terceiro. "O mundo e sua imensidão de experiencias! Feliz por vocês! Que momento lindo", afirmou um quarto.

Durante a viagem, a intérprete separou um momento para falar da morte do papa, que ocorreu na madrugada da última segunda (21). "A gente aqui em Roma justo neste dia tão triste. A gente acabou de receber a notícia de que o nosso papa Francisco morreu, o primeiro papa latino-americano. A gente gostava demais dele", lamentou.

Em 2024, Secco encerrou seu contrato com a TV Globo. Conhecida por seus papéis nas novelas da emissora, as obras Boogie Oogie e Salve-se Quem Puder estão entre as produções que formam o currículo da artista.