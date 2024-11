Reprodução/Instagram Sophie Charlotte e Xamã





A atriz Sophie Charlotte, de 35 anos, fez um post apaixonado para o namorado, o rapper Xamã, de 35, nesta sexta-feira (15). No Instagram, a atriz abriu um álbum de fotos, no qual aparece beijando o cantor.





Em outro clique do carrossel, a atriz surge ao lado do amado no tapete vermelho do Grammy Latino 2024, que aconteceu na última quinta-feira (14), em Miami, nos Estados Unidos.

Na legenda, Sophie celebrou mais uma vez a conquista do cantor na premiação. Xamã venceu o prêmio de Melhor Música Urbana em Português com "Cachimbo da Paz 2", ao lado de Gabriel O Pensador e Lulu Santos.

"Amei estar ao seu lado nessa conquista linda! Xamã, eu te amo! #latingrammy uma noite surreal e inesquecível!", se derreteu a atriz.

Nos comentários, Xamã reagiu à declaração. "Meu prêmio maior na vida é ter você na minha vida, meu amor", disse ele, apaixonado.