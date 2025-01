Reprodução: Instagram Sophie Charlotte e Xamã

Sophie Charlotte e Xamã abriram o álbum de fotos do momento romântico em Fernando de Noronha. Na última segunda-feira (06), os pombinhos, que curtiram os primeiros dias do ano no arquepélago, publicaram cliques amorosos um com o outro.

Além dos artistas, Fernanda Paes Leme, Paulinho Vilhena e outros amigos do casal também estiveram no passeio de barca. A atriz e o cantor se conheceram nos bastidores do remake de Renascer, sucesso dos anos 90.

No folhetim, Sophie interpretou Eliana e Xamã viveu Damião. Em julho de 2024, os dois foram vistos em clima de romance. Antes do namoro com o performer, a global era casada com Daniel de Oliveira. Eles ficaram juntos por 8 anos e têm um filho, Otto.

Em novembro, Charlotte se declarou ao rapper após a vitória no Grammy Latino: "Amei estar ao seu lado nessa conquista linda! Xamã, eu te amo! Uma noite surreal e inesquecível!", escreveu ela.

Sophie Charlotte e Xamã Reprodução: Instagram Sophie Charlotte, Xamã, Fernanda Paes Leme, Paulinho Vilhena e amigos Reprodução: Instagram Sophie Charlotte e Xamã Reprodução: Instagram