Reprodução Claudia Raia é alvo de ataques após incentivar masturbação feminina; veja vídeo

A atriz Claudia Raia , de 57 anos, revelou durante sua participação no podcast "Surubaum", apresentado por Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank no YouTube, detalhes de sua intimidade com o marido , o ator e dançarino Jarbas Homem de Mello.



Claudia, sem papas na língua, afirma que aproveita dos momentos íntimos com o amado para criar suas personagens : " É um espetáculo. Um balé, um musical. É tudo bom, de qualidade, um espetáculo. Todos os nossos personagens são criados dentro do quarto".

Ela detalha: "Fazemos um espetáculo e vamos voltar com ele, o Conserto Para Dois. A gente faz 12 personagens, é musical, e todas as vozes, todos os andares, tudo a gente criou no quarto. Uma ida ao 'chair' (dança sensual com utilização da cadeira), indo e voltando, e acaba em uma f***. É maravilhoso".

Exposição do filho mais velho

A atriz aproveitou a conversa para expor uma situação com o filho mais velho, Enzo Celulari, fruto de seu relacionamento com Edson Celulari. "Enzo se trancava no quarto, e eu falava: 'Meu filho, olha aqui, eu sei o que você está fazendo, é uma delícia, mamãe faz, todo mundo faz. Mas vamos arranjar um código? Se você se tranca, não sei se você morreu, se não morreu? Vamos arranjar um código'. Ele falou: 'Tá bom, eu vou pensar'".

Ela continua: "Veio ele com uma plaquinha de Sex in progress (sexo em progresso). Ele acendia a plaquinha, ninguém entrava. Era uma maneira de saber que ele estava ocupado, e tudo bem".

