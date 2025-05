Reprodução/Globo Rodrigo Bocardi

O renomado jornalista Rodrigo Bocardi, conhecido por sua longa trajetória na televisão brasileira, especialmente como apresentador do "Bom Dia SP", revelou ontem (08) detalhes sobre seu novo projeto, que ele afirma ser baseado na conexão dele com o público. A iniciativa marca sua primeira aposta no mercado independente após sua controversa saída da TV Globo no início deste ano .

Em um encontro reservado no bairro do Itaim Bibi, em São Paulo, Bocardi compartilhou com uma pequena equipe a essência do projeto, que tem como foco principal reestabelecer o vínculo direto com o público, algo que ele considera fundamental após anos diante das câmeras. "Um projeto baseado na nossa conexão", declarou o jornalista, que já iniciou as gravações do material.





Um novo capítulo após a saída da Globo

A saída de Bocardi da emissora carioca, anunciada em 30 de janeiro de 2025, surpreendeu o meio jornalístico. Em comunicado oficial, a Globo citou "descumprimento de normas éticas do jornalismo" como motivo da rescisão contratual, sem entrar em detalhes sobre o ocorrido. Desde então, especulações sobre possíveis desentendimentos internos ou divergências editoriais ganharam força, mas o próprio Bocardi evitou comentar o tema publicamente. Agora, longe dos holofotes da grande imprensa, o jornalista parece estar focado em reinventar sua carreira.

O que esperar do projeto?

Embora ainda não haja uma data oficial de lançamento, o projeto deve contar com a participação do público, reforçando a proposta de conectar vozes e histórias, já que no vídeo divulgado ele aparece conversando com uma pessoa em uma praça pública.

Bocardi já sinalizou que não pretende se afastar definitivamente do jornalismo tradicional. Nas redes sociais, fãs e críticos acompanham com curiosidade os movimentos de Bocardi.