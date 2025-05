Foto: Reprodução / Instagram / @anitta Anitta faz 32 anos. Confira as 10 músicas mais ouvidas da artista

Ao longo dos anos, Anitta, não se destacou apenas pela carreira musical, mas também pelas tatuagens que geraram debates, curiosidade e até investigações. De símbolos místicos a desenhos íntimos, a artista usa o corpo como forma de expressão, sem se preocupar com a opinião alheia.

Uma das tatuagens que mais causou burburinho nas redes sociais foi a da constelação familiar, feita no braço. A arte representa uma prática terapêutica que, embora seja adotada por alguns, não tem respaldo científico e é alvo de críticas por parte de especialistas. Ao ser questionada na internet, Anitta respondeu que não estava exigindo nada de ninguém e que as escolhas eram pessoais.

Mas nenhuma tatuagem gerou tanta repercussão quanto a feita em 2021, na região anal, que a própria cantora apelidou de “ tororó ”. Com a palavra “ LOVE ” eternizada na pele, a tatuagem virou notícia nacional e até chamou a atenção do Ministério Público.

O responsável pela arte, Lucas Maffei, r evelou que a ideia surgiu de forma espontânea, durante uma conversa entre Anitta e uma amiga. O procedimento foi feito em um miniestúdio improvisado na casa da cantora e, segundo Lucas, foi mais dolorido na região anal do que na vaginal, onde a artista já tinha outra tatuagem. A gravação do momento foi publicada no OnlyFans da cantora.



"Para mim, é uma tatuagem como qualquer outra. O local é inusitado, mas ela continua sendo uma tatuagem normal ", avalia o tatuador.

A chave, tatuada em 2013 para o clipe da música “ Zen ”, também passou por uma repaginação. Anitta optou por manter o símbolo, mas o transformou em uma versão coberta por plantas. Mostrando o resultado em suas redes, a cantora explicou que quis manter o significado original, mas com uma estética mais atual.

Durante uma viagem pela Europa, a artista voltou a fazer novas tatuagens. Na Itália, tatuou os números “8” e “80” em cada perna, dizendo que a arte representa sua personalidade extrema. Também escreveu no braço o nome de seu sócio e amigo de longa data, Daniel Trovejani.

A homenagem virou piada quando o funkeiro MC Daniel brincou dizendo que a tattoo era para ele. Anitta logo esclareceu, com bom humor: “Gente, para de ser idiota. Isso aqui é para o meu sócio”.

A tatuagem íntima ainda voltou aos holofotes em 2022, durante uma briga com o cantor sertanejo Zé Neto. O artista criticou a Lei Rouanet e citou a tattoo no “ tororó ” como exemplo de decadência artística.

A resposta de Anitta veio com ironia: "E eu pensando que estava só fazendo uma tatuagem no tororó" , escreveu no Twitter. A fala veio no momento em que Zé Neto e outros artistas sertanejos passaram a ser investigados por receberem cachês milionários com dinheiro público.