Foto Divulgacao Anitta trava batalha com indústria farmacêutica





Anitta e seus agentes descobriram que há um medicamento que leva registro comercial quase semelhante à grafia do nome da cantora.

Existente no mercado há anos, Annita é um medicamento indicado para o tratamento de verminoses.

Quando tomaram conta da semelhança, os representantes da artista entraram com uma representação no INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial) tentando proibir o uso da marca. Vale lembrar que o remédio já é comercializado e registrado desde 2004, muito antes da cantora se tornar conhecida no cenário artístico. Uma fonte ouvida por essa coluna garante que dificilmente Anitta ganhará o impedimento do uso da marca "Annita" do medicamento.

Por outro lado, a Farmoquímica pediu um novo registro na classe 003 em 20/12/2022. Nesse caso, Anitta pediu registro anterior em 28/10/2022. Ela ainda não detém os direitos. Nesse embate, ela pode vencer a batalha na classe de indústria e comércio. Caso seja concedido, ela poderá comercializar produtos de beleza, maquiagem e afins. Além disso, os advogados da cantora registraram na classe 33 que inclui bebidas alcooólicas em geral.

Segundo nossa fonte, Anitta poderá seguir os passos de Virginia vendendo produtos de beleza. Já o medicamento, será quase impossível proibir o uso da marca.