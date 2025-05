Instagram/Reprodução Jojo Todynho passa mal e é internada em hospital no Rio de Janeiro

A cantora e influenciadora Jojo Todynho precisou ser internada às pressas em um hospital no Rio de Janeiro após sofrer um episódio de hipoglicemia nesta sexta-feira (9).

Segundo ela, o mal-estar começou com uma dor de cabeça e terminou em um " apagão " seguido de "teto preto", como descreveu aos seguidores nas redes sociais.

“Olha o que resultou a dor de cabeça que eu falei para vocês? Apagão e teto preto. Ainda fui treinar, porque achei que não era nada demais”, disse Jojo, deitada em uma maca, enquanto recebia medicação intravenosa.

A artista explicou que tem se alimentado pouco nos últimos dias por falta de apetite, o que pode ter contribuído para a queda de glicose no sangue. “ Mas acho que fiz uma hipoglicemia. Eu não comi. Não sinto fome assim, então… mas deu tudo certo e estou bem graças a Deus”, contou.

Durante o atendimento médico, Jojo teve um momento de fragilidade emocional. “Já até chorei aqui, as enfermeiras me acalmaram” , relatou, agradecendo o cuidado recebido.

Ainda no hospital, ela se mostrou surpresa com a refeição servida e compartilhou com os fãs: “Olha a comida do hospital, que coisa linda! Chocada.”

Já liberada e a caminho de casa, Jojo aproveitou para explicar que vem passando por uma fase emocionalmente intensa, o que pode ter contribuído para o episódio. “Obrigada pelo carinho, já estou indo embora. Mas eu estou em uma semana muito sensível. Com prova na faculdade, fico muito estressada em semana de prova e dia das mães. Vem minha mãe Maria Helena [mãe de criação] na cabeça. E junho está se aproximando, junto com a data de falecimento do meu pai, então vai dando essa confusão mesmo” , desabafou.