Reprodução/Instagram Jojo Todynho reafirma apoio a Bolsonaro e nega arrependimento

A cantora e influenciadora Jojo Todynho voltou a defender suas convicções políticas e negou qualquer arrependimento por ter se assumida publicamente como de direita e apoiadora do ex-presidente Jair Bolsonaro. A declaração foi iniciamente concedida para o canal no Youtube "Pleno News" e o posicionamento posteriormente foi reafirmado nas redes sociais.

"Não me arrependo de nada", declarou Jojo, enfática. "Não tem como você 'perceber' ser de direita, você sempre é. Desde quando me entendo como ser humano, sempre fui uma mulher de direita. Pelos meus princípios, pela minha criação", explicou.





A campeã de "A Fazenda" também revelou que já foi pressionada a adotar discursos alinhados a pautas progressistas, mas manteve sua postura. "Nunca aceitei. Sempre me chamaram para palestras: 'Ah, a gente precisa que você diga isso'. Tô fora", disse.

Jojo ainda criticou abordagens midiáticas que, segundo ela, tentam direcionar suas respostas. "Uma revista vai fazer uma reportagem comigo e quer trazer perguntas militantes. Só que eu só posso falar do que vivi. Não vou mentir ou fazer um discurso que não é verdade", completou.

Além disso, Jojo reforçou sua proximidade com Michele Bolsonaro, a quem descreveu como "uma mulher doce, com um papo gostoso", e confirmou que mantém contato diário com a ex-primeira-dama.

Sobre as críticas que recebe, a funkeira demonstra indiferença: "Se me chamarem de bolsonarista, não me ofende. Cada um vê do jeito que quer. Ultimamente, tô com uma preguiça de explicar".