A Comissão Parlamentar de Inquérito das Apostas Esportivas, conhecida como CPI das Bets , convocou Virginia Fonseca para depor na próxima terça-feira (13), às 11h. A influenciadora será ouvida como testemunha no Senado Federal, por causa de campanhas publicitárias relacionadas a apostas online.

A informação foi dada pelo próprio Senado Federal. Na nota publicada no site, a Casa afirma que "nesta quinta-feira (8), será ouvido o influencer Rico Melquíades, campeão do reality 'A fazenda 13'", enquanto a empresária terá o seu depoimento ouvido no dia 13 de maio.

Segundo a coluna Grande Angular , a convocação partiu da senadora Soraya Thronicke(Podemos-MS), relatora da comissão. O pedido foi aprovado em dezembro de 2024 e menciona a “forte influência” da criadora de conteúdo digital. A senadora destacou a necessidade de esclarecer ações publicitárias ligadas a jogos de azar.

O iG Gente entrou em contato com a assessoria da empresária, mas ainda não obteve um retorno.

CPI também ouve advogada de Deolane Bezerra

Reprodução/Instagram Adélia Soares está defendendo Deolane Bezerra

Além de Virginia, a CPI também convocou a advogada Adélia de Jesus Soares, conhecida por representar a influenciadora Deolane Bezerra. O depoimento da ex-BBB está marcado para quarta-feira (14). Inicialmente, a advogada disse que compareceria voluntariamente, mas entrou com pedido no STF para ser liberada da oitiva. A solicitação foi negada.

O presidente da CPI, senador Dr. Hiran(PP-RR), afirmou ao Metrópoles que Virginia demonstrou interesse em colaborar. Ele explicou que a comissão poderá remanejar as datas dos depoimentos, caso necessário. O foco é investigar a influência de personalidades digitais na promoção de casas de apostas.

De acordo com a senadora Soraya, os depoimentos são estratégicos. “A CPI tem o dever de seguir todos os rastros financeiros e jurídicos relacionados ao mercado das apostas”, disse. Ela reforçou a importância de ouvir figuras públicas envolvidas em ações desse setor.

“A senhora Virgínia e a doutora Adélia aparecem em situações que precisam ser esclarecidas com transparência e responsabilidade”, declarou Soraya. A parlamentar argumentou que a participação de ambas pode ajudar a entender como empresas de apostas usam a internet para alcançar milhões de pessoas.

Virginia Fonseca acumula mais de 40 milhões de seguidores nas redes sociais e já participou de campanhas envolvendo aplicativos de jogos. A CPI quer entender se houve quebra de regras na divulgação desses conteúdos ou conflito com a regulamentação vigente.

A comissão investiga a atuação de plataformas de apostas no país e os impactos sociais e econômicos da publicidade voltada ao público jovem. O relatório final da CPI está previsto para ser entregue até o segundo semestre de 2025.

Deolane Bezerra também entrou na mira da comissão

Reprodução/Instagram Deolane Bezerra

A CPI das Bets convocou Deolane Bezerra para explicar como influenciadores digitais promovem plataformas de apostas e atraem novos usuários. A convocação foi feita pelo senador Izalci Lucas(PL-DF). No entanto, a influenciadora conseguiu liminar no Supremo Tribunal Federal que a desobrigou de comparecer.

O ministro André Mendonça entendeu que Deolane não podia ser tratada como testemunha, pois é investigada pela Polícia Civil de Pernambuco no caso. A decisão garantiu o direito ao silêncio e dispensou a presença na comissão. A advogada já foi presa em 2024, durante a “Operação Integration”.

A investigação aponta que ela teria criado um site para lavagem de dinheiro ligado a jogos ilegais. A quadrilha é suspeita de movimentar cerca de R$ 3 bilhões. Além de Deolane, o CEO da Esportes da Sorte e a mãe dela também foram alvos da operação. Atualmente, a influenciadora responde em liberdade.