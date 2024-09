Reprodução/Instagram Zé Felipe detona médico por supostas críticas a Virginia Fonseca

Zé Felipe apareceu revoltado nos Stories do Instagram nesta quinta-feira (12). O cantor não gostou dos comentários feitos por um médico sobre o parto do terceiro filho com Virginia Fonseca.

"Estou tentando ficar mais de boa, não brigar com ninguém. Nunca briguei, sempre respondi, mas fui relevando muitas coisas. Acho que é amadurecimento e evolução. A gente tem que estar a cada dia melhor, aprender mais e não manter os mesmos erros. Certo? Só que de vez em quando aparece uns insetos e você precisa às vezes 'desevoluir' um pouquinho e desabafar", começou ele.

"Apareceu um doutor aí falando coisas que me chatearam. Doutor, é o seguinte, pega seu diploma, seu consultório, jaleco, estetoscópio, radiografia, pós-graduação, dobra tudo bem dobrado e soca dentro do seu r*bo de uma fez. Filho de uma égua", finalizou.

Mesmo sem citar os comentários, os internautas apontaram que Zé Felipe estaria falando do fato de Virginia Fonseca ter levar dos cirurgiões plásticos para a sala de parto. O caso virou assunto nas redes sociais e profissionais da área opinaram.





