Reprodução/Instagram Maíra Cardi

Maíra Cardi utilizou as redes sociais, na tarde deste domingo (4), para refletir a respeito do mês de abril. A influenciadora, que está à espera de um filho com Thiago Nigro, publicou um texto desabafando sobre como foram seus últimos dias.



Além da gravidez, ela também revelou o diagnóstico de trombofilia, uma condição marcada pelo aumento do risco de formação de coágulos no sangue, causando AVC, parada cardíaca ou embolia pulmonar.

"Essa primeira foto é de hoje de manhã. Tenho acordado todos os dias com uma picada bem dolorida… Este fim de semana, faríamos uma viagem que queríamos muito, mas infelizmente não foi possível. Em breve, vocês saberão o porquê… Nem todos os dias são fáceis, mas eu tento sempre focar nas coisas boas — e como acontecem coisas boas também!", começou a ex-BBB.

"Revendo o rolo da câmera deste mês, percebi que tiramos poucas fotos… E vivemos momentos tão lindos! As fotos teriam deixado essas memórias registradas para sempre. Conforme a vida vai acontecendo, ela vai nos engolindo… e a gente vai deixando de registrar os momentos felizes", acrescentou ela ao exaltar os momentos felizes que viveu.

"No começo do nosso relacionamento, eu fotografava tudo!. Hoje eu só vivo — o que é maravilhoso — mas me dei conta de que, um dia, posso acabar esquecendo… Por isso, deixo aqui algumas fotos do nosso mês. Para não me esquecer de que a vida merece ser contemplada!", concluiu a influenciadora.