Reprodução/TikTok Maíra Cardi e Thiago Nigro revelam o sexo do bebê

Maíra Cardi e Thiago Nigro usaram as redes sociais nesta quinta-feira (1º) para compartilhar um momento especial com os seguidores. Em um vídeo publicado no TikTok, o casal aparece em casa, acompanhado da pequena Sofia, filha de Maíra com Arthur Aguiar, celebrando a nova fase da família.

Foi durante a gravação que os dois descobriram o sexo do bebê. Dentro de uma caixa surpresa, enviada à residência, estavam uma roupinha rosa e um par de sapatinhos, uma menina vem aí.

A revelação foi recebida com sorrisos e emoção. "Eu e Thiago não queremos fazer chá revelação porque, sinceramente, tanto faz se é menino ou menina. A gente vai ficar feliz igual", disse Maíra. “Eu quero menina e ele quer menino... ele fala que só tem mulher aqui, que ele é o único homem da casa”, completou.

A empresária, que já é mãe de Lucas, de 24 anos, fruto de um relacionamento anterior com o empresário Nelson Rangel, também destacou o cuidado e o carinho de Thiago com Sofia. “Ele tem cara de pai de menina. Ele é delicado, prestativo” , afirmou.

Maíra revelou ainda que sofreu um aborto há três meses, quando ela e Thiago esperavam um menino que se chamaria Rafah. Agora, ao completar o primeiro trimestre da nova gestação, contou que foi diagnosticada com trombofilia, condição que exige cuidados médicos redobrados durante a gravidez.