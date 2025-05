Reprodução: Instagram/@bellacampox Bella Campos

Bella Campos tem se divertido com a sua personagem em Vale Tudo: nesta quinta-feira (8), a atriz publicou um vídeo colocando uma barriga falsa pra interpretar Maria de Fátima no remake de Manuela Dias.



"Dos mesmos criadores de fake publi, vem aí fake baby", brincou ela. No conteúdo, a artista aparece caindo na risada ao provar o novo "look" da vilã. Além disso, na última quarta-feira (7), ela também posou com o adereço falso.

Barriga será para trama futura da personagem

"Meu trabalho está me matando (de rir).O que será que a Fátima está aprontando dessa vez?", perguntou Bella. Após as publicações, os fãs do folhetim repercutiram a nova fase da personagem.

"Fatima de Taubaté", brincou um usuário. "Vai parir um bebê reborn", debochou um segundo. "Quem tem limite é município", comentou um terceiro em relação às falcatruas de Maria de Fátima.