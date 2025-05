Reprodução/TV Globo Rodrigo Hilbert é operado após lesão em ultramaratona de MTB

O apresentador Rodrigo Hilbert encarou um dos maiores desafios de sua vida no segundo episódio da nova temporada do Planeta Extremo, exibido no Esporte Espetacular no último domingo (4).

Ao lado do companheiro de equipe Luiz Perrella, ele participou da Cape Epic, tradicional ultramaratona de mountain bike realizada em Cape Town, na África do Sul, com percurso total de 567 quilômetros por trilhas acidentadas e subidas intensas.

A competição, conhecida por suas condições extremas, impôs aos atletas calor escaldante, que chegou aos 45 °C em algumas etapas e elevações severas.

"Dor e cansaço fazem parte, mas o calor está insuportável. Fui tomar água e queimou minha boca, está quente", revelou Rodrigo Hilbert, durante a exibição do programa Planeta Extremo.

Em outra cena exibida durante o programa, ele relatou que a subida parecia interminável, que a temperatura devia estar em torno dos 45 °C e que precisava chegar o quanto antes ao ponto de apoio para se hidratar. "Estou zerado de água."

"Disparado, o dia mais duro hoje. Parece que está pegando fogo."

Durante o episódio, também foi informado que, nessa mesma etapa, o ciclista belga Ronny Raemaekers passou mal por conta do calor extremo, foi levado ao hospital e morreu cinco dias depois, já após o fim da competição.

No dia seguinte, Rodrigo Hilbert contou que estava bem, mas sentindo uma dor forte na virilha, que estava atrapalhando bastante para sentar. Ele disse que precisaria investigar o que era, provavelmente resultado da queda sofrida anteriormente. Além disso, relatou que o joelho também estava dolorido.

"Eu não vou passar mais um dia com dor. Foi chato, foi ruim. E é claro que é para sofrer, mas sofrer dentro do que a gente já está acostumado. Quando vai além desse sofrimento e envolve a saúde, aí a gente começa a ficar mais preocupado."

Apesar da garra, Hilbert acabou deixando a prova após sofrer uma lesão séria. Ainda no segundo dia, o apresentador caiu ao colidir com uma pedra. Mesmo lesionado, seguiu competindo até a quinta etapa, quando as dores se tornaram insuportáveis.

Encaminhado ao hospital, foi diagnosticado com um abscesso na parte posterior da coxa, justamente na região em contato com o selim da bicicleta.

Hilbert passou por uma cirurgia de emergência ainda na África do Sul e não pôde completar a ultramaratona.