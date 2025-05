Reprodução/Instagram Luma de Oliveira posa à vontade durante banho de espuma

A modelo, atriz e empresária Luma de Oliveira, um dos maiores ícones dos anos 1980 e 1990, compartilhou com os seguidores um momento descontraído em casa. Em um vídeo publicado no Instagram, a musa apareceu aproveitando um banho de espuma em sua banheira, demonstrando naturalidade e elegância mesmo aos 60 anos.

Além do registro intimista, Luma também celebrou os 460 anos do Rio de Janeiro com um passeio de barco pelas águas da cidade, vestindo um maiô verde que destacou sua beleza e curvas. O vídeo, que viralizou nas redes sociais, relembrou sua trajetória como um dos maiores símbolos do Carnaval carioca.





Reconhecida por sua passagem marcante na Sapucaí, Luma é especialmente lembrada pelo polêmico desfile de 1998, quando desfilou pela Tradição usando uma coleira, enquanto era casada com o empresário Eike Batista. Mesmo após décadas, ela segue sendo uma das personalidades mais admiradas do Brasil, mantendo seu charme e influência.

Quem é Luma de Oliveira?

Luma de Oliveira, a caçula de seis filhos de José Luiz Bedas de Oliveira e Maria Luíza de Castro Oliveira, nasceu em Niterói. Iniciou sua carreira como modelo aos 16 anos, sendo inicialmente reconhecida como a irmã mais nova da atriz Ísis de Oliveira. Ganhou destaque como musa do carnaval carioca.

Sua trajetória no samba inclui passagens por escolas como Portela, Caprichosos de Pilares e Mangueira, onde se destacou como madrinha de bateria, muitas vezes causando polêmica, como ao usar uma coleira com o nome do então marido, Eike Batista, em 1998. Seu desempenho na Viradouro em 2001, encarnando a luxúria, também marcou sua carreira. Após alguns anos afastada, retornou em 2009 pela Portela, mas anunciou sua aposentadoria dos desfiles em 2011.

Além do carnaval, Luma ficou conhecida por ensaios sensuais, sendo capa da Playboy cinco vezes. Na televisão, atuou em novelas como Meu Bem, Meu Mal e O Outro, mas recusou diversos papéis, inclusive no cinema, para evitar constrangimentos aos filhos.