Reprodução: Instagram/@ricocastro71 Ricardo Castro

O artista Ricardo Castro utilizou as redes sociais, na última segunda-feira (5), para falar sobre um assunto relacionado a sua carreira: ele irá largar o trabalho como ator após 40 anos na profissão devido às dificuldades financeiras.



“Amigas e amigos, procuro moradia e serviço remunerado em qualquer cidade do mundo. Urgente!”, pediu ele aos seguidores. “Depois de 40 anos de intensa e apaixonada dedicação, muitos momentos sublimes e a longa, tenebrosa e miserável situação atual, decidi abandonar o teatro, com imensa e profunda dor”, acrescentou o ex-intérprete.

Nos comentários das publicações, os internautas repercutiram a fase delicada pela qual o artista está passando: "Calma, respire. Você é fantástico e artista nato. Vai continuar sendo, isso é seu. Lembre: eles passarão, você passarinho", escreveu uma usuária.

"Não acredito! Você é imprescindível para o teatro! Foi vendo suas peças que me apaixonei pelo teatro baiano!", declarou uma segunda. "Torço pra que vc consiga ser visto e valorizado com a dignidade que merece. Você é genial", elogiou uma terceira. Em sua trajetória no audiovisual, Castro protagonizou diversas peças do teatro baiano, a exemplo das obras A Bofetada e Terça Insana.