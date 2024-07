Reprodução/Band Ana Paula Padrão perde a paciência com participante do Masterchef e solta palavrão ao vivo

Ana Paula Padrão deu o que falar nas redes sociais ao protagonizar uma cena de desespero no Masterchef. Enquanto apresentava uma das provas do reality, a apresentadora perdeu a paciência com um participante e acabou soltando um palavrão.

Os cozinheiros amadores que não se saíram bem na primeira prova, tiveram que preparam esfirras para se manter na dinâmica. A tranquilidade de Roberto Icizuca mexeu com os nervos da apresentadora.

"Roberto! Cinco segundos! Caralh*", disparou ela. "Vai ser zen assim lá na casa do chapéu! Sério, gente, quem aguenta?", completou.

No final da disputa, Roberto se deu bem a ter um dos melhores desenvolvimentos. Sendo assim, ele segue na competição.

A calma do Roberto virando pauta de novo... 😂 #MasterChefBr pic.twitter.com/3QMVN6fIDA — MasterChef Brasil (@masterchefbr) July 24, 2024









A calma do Roberto tirando a Ana Paula do padrão #MasterChefBr pic.twitter.com/W3dQaG9wU2 — MasterChef Brasil (@masterchefbr) July 24, 2024

