Wanessa Camargo relembrou sua infância antes da fama do pai, Zezé Di Camargo. A cantora, de 42 anos, nasceu e passou os primeiros anos de sua vida em Goiânia (GO). Aos 5 anos, se mudou para São Paulo com o pai e o tio, Luciano Camargo, que buscavam sucesso profissional.





O " Encontro com Patrícia Poeta " foi à terra natal da artista, convidada do programa desta segunda-feira (5). No bate-papo com a apresentadora, ela destacou o período ao ver um prato de sua família: a pamonhada.



"Lembro da minha infância, eu direto na casa dos meus avós, dos primos, de tio, de amigos e a gente se reunia o dia inteiro... as mulheres tirando o sabugo do milho, moendo, todo mundo fazendo a pamonhada, a roda de viola, a criançada em volta e no final do dia a pamonha", lembrou Wanessa.

Wanessa Camargo estourou na música quando a filha mais velha, fruto da antiga relação com a empresária Zilu Godói, tinha 9 anos.





A cantora seguiu destacando o período antes da fama da dupla sertaneja: "A gente vinha pra cá passar dois meses por ano e eu ficava largada na casa da minha avó, da minha avó materna, que tá aqui perto, inclusive, em Goiânia".

"E eu lembro demais de ficar com meus primos, com a minha avó na casa dela. A minha avó, ela tinha mania de dar comida pra gente na mão. E eu achava aquilo a coisa mais bonitinha, sabe?".

Além das pamonhadas, Wanessa recordou os encontros musicais durante os eventos familiares: "Roda de viola! Bate essa nostalgia com a música sertaneja de raiz, com a comida".