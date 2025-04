Reprodução Instagram - 1.4.2025 Netinho

Netinho, de 58 anos, usou as redes sociais na última segunda-feira (31) para contar aos fãs que seria internado para a segunda fase do tratamento contra câncer no sistema linfático. O famoso ficará no Hospital Aliança Star, na unidade de Salvador, na Bahia. "Vamos que vamos", afirmou.







"Bom dia! Nesta segunda-feira, retornarei ao Hospital Aliança Star em Salvador para a segunda etapa do tratamento oncológico que estou fazendo. Não se preocupem, está tudo indo muito bem. Não tenho pressa, nem agonia, nem tristeza. Sigo leve e cheio de gratidão, sob as bençãos de Deus, em direção à minha cura", declarou.





Explicou corte

Um dos principais efeitos dos tratamentos contra câncer é a queda de cabelos. Netinho relatou que os fios começaram a cair e decidiu raspá-los para antecipar o processo. "Sabendo que nesse tipo de tratamento que eu faço, o cabelo cai todo e depois volta a nascer. Começou a cair anteontem e eu meti logo a máquina. Zerei e agora é esperar crescer", disse na quarta-feira (26).





"No que eu puder, vou fazer de tudo para desmistificar esse tipo de tratamento médico que eu estou fazendo com coragem, fé, muita paz, tranquilidade, ausência de pressa, honra, gratidão e disciplina", acrescentou.