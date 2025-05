Reprodução: Instagram/@fabianajustus Fabiana Justus

Fabiana Justus utilizou as redes sociais, no último domingo (4), para falar de um presente que recebeu: a influenciadora ganhou a carta do homem que foi o doador de sua medula. "O meu doador respondeu a minha carta. Quando a gente completa 1 ano do transplante, a gente tem direito a mandar uma carta anônima de 6 linhas para o doador", contou.



A filha do apresentador se emocionou com a interação. "É difícil descrever o que senti lendo… uma conexão inexplicável. Um laço de vida, de esperança, de gratidão.

Ainda estou processando tudo, mas senti no coração que precisava dividir esse momento com vocês. Estou muito emocionada e feliz!", escreveu ela.

A artista ainda contou que o rapaz é dos Estados Unidos e tem 25 anos. "Antes de ler, eu já comecei a chorar, porque foi muito mágico. Eu li a carta e ela não poderia ser mais perfeita. É uma emoção muito gigante, surreal", afirmou.

"Se Deus quiser, quando completar 1 ano e meio, vamos poder pedir para trocar informações e, aí sim, poderemos nos conhecer. Pela carta, acredito que ele também vai querer, mas só saberei quando chegar esse momento", celebrou.

