Reprodução: Instagram/@hugoeraphael Hugo já está se recuperando

O cantor Hugo, da dupla com Raphael, sofreu um acidente em uma rodovia no Mato Grosso do Sul e teve um traumatismo craniano, na madrugada da última sexta-feira (2). Após o ocorrido, o sertanejo utilizou as redes sociais, neste domingo (4), para tranquilizar os seguidores.



"Fala, turma. Como vocês estão? Sejam bem-vindos ao nosso Instagram, à nossa vida. Não era o jeito que eu queria que vocês me conhecessem. Queria que vocês me conhecessem pela minha música, minha arte", iniciou ele.

"Está feio o negócio. Mas assim que eu [recuperar], nós vamos passar muito tempo juntos. Obrigado a todos que vieram e desejaram forças. Não consegui responder todo mundo ainda. Recuperação é difícil e, para piorar, ainda peguei uma gripe. Obrigado, gente. Fiquem com Deus. Estamos juntos", declarou o músico.

Hugo abriu uma caixinha de perguntas para conversar com os seguidores. "Apesar do susto, você está bem? Volta quando aos palcos?", perguntou um fã. "Eu estou bem. Estou me recuperando. Queria voltar aos palcos hoje, se eu pudesse. Vou tirar os pontos dia 7 e a minha previsão é no dia 10", disse.

















































Detalhes do acidente

Segundo informações da T V Anhanguera, além do sertanejo, mais duas pessoas estavam no veículo, entre eles o irmão de Hugo. O cantor estava indo para Goiânia quando bateu em outro veículo.

"Eu não lembro muito do que aconteceu. Quem me contou foi meu irmão, porque eu tive uma perda de memória repentina. Tinha mais dois carros na frente, e o carro da frente estava devagar, e aí a gente estava numa estrada que não passa ninguém", contou ele à emissora.

"A gente abriu para ultrapassar, e nessa, o cara da frente entrou na estrada de terra. Em vez de ele ir para o acostamento, sinalizar, esperar todo mundo passar, ele virou e a gente bateu. Até meu irmão contou que a imprudência foi do rapaz, porque a gente sinalizou, estava na faixa pontilhada", acrescentou.