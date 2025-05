Instagram/@rio.urgente Copacabana fica lotada de fãs horas antes de show de Lady Gaga

Com milhares de fãs ocupando a orla do Rio de Janeiro desde as primeiras horas da tarde, a Praia de Copacabana já está tomada pela expectativa para o aguardado show gratuito de Lady Gaga, que acontece neste sábado (3).

Previsto para começar às 21h45, o espetáculo promete repetir o impacto de grandes eventos recentes, como o show de Madonna, com estimativa de reunir cerca de 1,6 milhão de pessoas.

Vestidos com figurinos inspirados nos looks icônicos da cantora, fãs, conhecidos como little monsters, lotam a areia e o calçadão em frente ao Copacabana Palace, onde foi montado o imenso palco. Para garantir um bom lugar, muitos chegaram ainda pela manhã e enfrentaram o frio com entusiasmo e criatividade.

Segurança

A segurança para o evento mobiliza uma operação robusta, coordenada pelo Governo do Estado e pela Prefeitura do Rio. Ao todo, 5,3 mil agentes, entre policiais militares e civis, bombeiros e equipes dos programas Segurança Presente e Lei Seca, estão atuando na área.

A Polícia Militar conta com 3,3 mil policiais, além de 70 viaturas, 78 torres de observação, 48 motopatrulhas e tecnologia de ponta, incluindo drones e câmeras com reconhecimento facial.

A recomendação das autoridades é que o público utilize transporte público, especialmente o metrô. O acesso de veículos e ônibus de excursão ao bairro está restrito durante o evento. Para garantir o bem-estar dos fãs, a Secretaria Municipal de Saúde orienta o consumo de água, alimentação leve e cuidados com a exposição ao sol e à temperatura.

Clima

Segundo o Sistema Alerta Rio, o tempo deve colaborar com o espetáculo: o céu deve variar de claro a parcialmente nublado, com temperaturas entre 14°C e 31°C. A madrugada promete ser fria, mas o clima seco e a ausência de chuva favorecem a realização do evento.