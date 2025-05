Instagram/Reprodução Famosos entram no clima e se preparam para o show de Lady Gaga

O clima de expectativa para o show histórico de Lady Gaga em Copacabana tomou conta também dos famosos brasileiros. Desde cedo, as redes sociais se encheram de publicações animadas e looks especiais em homenagem à estrela pop.

A cantora norte-americana se apresenta neste sábado(3), em um show gratuito na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, com uma produção de grandes proporções e estimativa de público de 1,6 milhão de pessoas, mesmo número registrado no show de Madonna, em maio de 2024.

A apresentação será realizada em frente ao hotel Copacabana Palace, nas areias da praia, com previsão de início às 21h45 e término por volta da s 23h30.

Giovanna Ewbank





Giovanna Ewbank compartilhou uma foto relaxando na piscina antes da maratona de emoções. “Sabadão por enquanto tá assim oh… descansando agora pra entregar TUDO mais tarde! Quem vai aqui tbm já tá se preparando pra nossa MOTHER MONSTER @ladygaga??? Little Monsters, vocês estão prontos??? Porque EU TÔ! 🔥🔥🔥” , escreveu ela, mostrando empolgação total.

Sabrina Sato

Rio… Tô chegando! Vamos aproveitar muito o show da Lady Gaga! ❤️😍 pic.twitter.com/Lw9lymPSI3 — Sabrina Sato (@SabrinaSato) May 3, 2025





Sabrina Sato, que estava no interior de São Paulo co m a família, também entrou no clima. Nos stories, ela apareceu embarcando rumo ao Rio de Janeiro e, no X(antigo Twitter), publicou: “Pronta para o show da Mother Monster devidamente selada com meu Novo Coat Spray Selagem Impermeabilizante de @TRESemmeBrasil”.

Juliette





Juliette mostrou o passo a passo da make inspirada em Lady Gaga, ao som de um dos hits da cantora, e deixou claro que está no time das Little Monsters.

Gkay

Já Gkay apostou em um look ousado e não deixou dúvidas de que está pronta para entregar tudo na plateia.