Reprodução/redes sociais Nana Caymmi

A morte de Nana Caymmi, aos 84 anos, gerou uma onda de comoção entre artistas, amigos e admiradores. Nas redes sociais, famosos prestaram homenagens à cantora, reconhecida como uma das grandes vozes da música brasileira.

Nana morreu nesta quinta-feira (1º), no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pelo irmão, o também músico Danilo Caymmi. A cantora estava internada desde agosto de 2024 na Casa de Saúde São José, no bairro do Humaitá, Zona Sul da capital fluminense, para tratar uma arritmia cardíaca.

Milton Nascimento usou as redes sociais para se despedir de Nana. Ao lado de uma foto da cantora, ele escreveu: "Recebo com profunda tristeza a notícia da partida dessa grande amiga. Perder Nana Caymmi é perder parte da minha própria história. Recentemente tenho escutado diariamente a nossa interpretação de 'Sentinela', que muito me emociona. Nana estará pra sempre em meu coração e memória. Descanse em paz, querida amiga 🤍 ."

Alice Caymmi, sobrinha da cantora, também se manifestou: "'Dor indescritível. Perda irreparável', escreveu.

Instagram/Reprodução Walcyr Carrasco lamenta morte de Nana Caymmi

O autor Walcyr Carrasco homenageou a artista com uma mensagem de pesar: "Hoje a música brasileira silencia por um instante em respeito à partida de Nana Caymmi. Que sua voz siga ecoando onde houver saudade. Meus sentimentos à família, amigos e admiradores!"

A escritora e roteirista Gloria Perez também compartilhou sua dor : "Grande em sua arte e grande em sua humanidade também. Nana, amiga querida, irmã, vou morrer de saudade do seu canto, da sua irreverência. ❤️🌹"

O influenciador Thiago Pasqualotto lembrou algumas das canções mais marcantes de Nana, ressaltando sua importância na história da música nacional.

Maitê Proença, Tuca Andrada e Djavan também usaram as redes sociais para se despedir de Nana e prestar suas homenagens à artista, destacando sua importância para a música brasileira e o carinho que tinham por ela.