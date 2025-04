Reprodução YouTube - @5M Views Priscilla Pointer

Uma das atrizes mais conhecidas da década de 1970 e 1980, Priscilla Pointer, de 100 anos, morreu. A notícia foi confirmada pela filha dela, Amy Irving, que anunciou o falecimento da matriarca por meio de uma homenagem póstuma publicada no Instagram.

Na publicação, que reuniu curtidas e comentários de vários fãs da artista, a herdeira não detalhava a causa da morte, porém contou aos internautas que a mãe teria falecido enquanto dormia. "Morreu pacificamente em seu sono", informou ela na web. "Definitivamente vai fazer falta", acrescentou.





Priscilla Pointer não ganhou destaque apenas na indústria cinematográfica. Isso porque, além de ter atuado em filmes que se tornaram sucessos de crítica e público, também compôs o elenco de produções voltadas para o teatro e também para a televisão.

Uma das atuações mais lembradas do currículo da atriz estadunidense foi em "Carrie, a Estranha". Exibido em 1976, o longa-metragem se tornou um clássico do terror, ganhou adaptações e continua sendo lembrado até hoje. "A Marca da Pantera" (1982) e "O Segredo do Meu Sucesso" (1987) foram outras produções que ela participou.