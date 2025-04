Foto: Reprodução/Instagram Clara Chía e Piqué

O suposto término entre Gerard Piqué, de 38 anos, e Clara Chía, de 26, continua repercutindo. Dessa vez, a jornalista Adriana Dorronsoro, do programa "Vamos a Ver", exibido no canal espanhol "Telecinco", afirmou que o namoro chegou ao fim por conta de uma traição vinda do jogador.

Adriana declarou ainda que os desentendimentos entre eles começaram pelas divergências em relação a ter ou não filhos: "Eu sei que eles tiveram uma crise porque ela queria seguir em frente no relacionamento, ser mãe e tudo o mais, mas ele ainda tinha algumas dúvidas com relação a isso".





As especulações de que o relacionamento do atleta e da modelo estava passando por um momento de crise começaram em janeiro deste ano. Isso porque, nesta época, o ex-marido de Shakira se mudou para Miami, porém Clara não teria acompanhado o namorado nessa mudança.

Embora o programa espanhol tenha anunciado o término de Piqué e Clara, nenhum deles se manifestou sobre o assunto, seja para confirmar ou negar o rompimento. O atleta e a modelo oficializaram o relacionamento em janeiro de 2023, o que ocasionou polêmicas.

Em junho de 2022, o jogador de futebol se separou de Shakira e Chía foi apontada como pivô do divórcio. Desde então, a colombiana e o ex-contratado do Barcelona passaram a trocar alfinetadas e indiretas nas redes sociais; Shakira afirmou ter sido traída pelo então marido, que rebateu dizendo que "a verdade não é contada da forma que foi'.