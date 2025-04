Reprodução Instagram Laura, Chay e Ana

Chay Suede e Laura Neiva decidiram curtir alguns dias de descanso com uma viagem em família. Os pais de Ana, de 5 meses, Maria, de 4, e José, de 2, estão em Nova Iorque, nos Estados Unidos. Por meio dos stories do Instagram, eles mostraram os momentos da expedição turística ao lado da caçula.





Em um dos cliques, Laura aparece com Ana no colo. A atriz também foi fotografada em um metrô. Já Chay apostou em acessórios como relógio, colar e anel para o passeio. O ator contratado da Rede Globo ainda surgiu empurrando o carrinho da herdeira em um dos registros postados.





Na web, os fãs do casal rasgaram elogios. "Eu fico chocada que todas as crianças têm a cara da Laura", opinou uma internauta. "A bebê é a cópia da mãe", concordou uma segunda. "Todos lindos", avaliou uma terceira. "Muito estilosos", disse ainda um quarto, em referência aos looks usados pela família na viagem.

Férias

Chay Suede está de férias após o fim de "Mania de Você", antecessora de "Vale Tudo" no horário nobre da Rede Globo. Coube ao intérprete defender Mavi Salama, o vilão da narrativa. Ele repetiu parceria com João Emanuel Carneiro, com quem já havia trabalhado em "Segundo Sol".

A história enfrentou problemas com audiência, chegando a ter a menor média de audiência de folhetins para o horário, título que era de "Um Lugar ao Sol", de Lícia Manzo. Agora, o remake da obra original de Gilberto Braga, Leonor Bassères e Aguinaldo Silva se esforça para levantar os índices da faixa das nove no canal.