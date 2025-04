Reprodução/redes sociais Cantor de arrocha é morto a tiros em Itabela

O cantor e compositor Josemar Xavier Pereira, conhecido como "Jô Xavier", de 38 anos, foi morto a tiros na noite de domingo (27), em Itabela, no sul da Bahia. De acordo com a Polícia Civil, o principal suspeito do crime é o guarda municipal Paulo César Santos, de 37 anos.

Testemunhas relataram à TV Santa Cruz que a motivação do assassinato seria uma disputa envolvendo a ex-companheira de Paulo César, que atualmente mantinha um relacionamento com a vítima.

O crime ocorreu por volta das 21h, no cruzamento entre as ruas Getúlio Vargas e Doutora Talma, no bairro Bandeirantes. Após os disparos, o suspeito teria fugido em um carro, segundo relatos colhidos pela polícia no local.

Durante a perícia, foram encontrados três estojos de munição calibre 380 próximos ao corpo de Jô Xavie r, que se apresentava nas redes sociais como artista da "vibe da sofrência".

A Prefeitura de Itabela emitiu uma nota lamentando a morte do cantor e classificou o ocorrido como "um fato isolado, que não compromete a imagem da Guarda Civil Municipal".

A administração municipal i nformou ainda que o guarda, que integra a corporação há 16 anos, foi suspenso até a conclusão das investigações. O caso segue sendo apurado pela Delegacia Territorial de Itabela.