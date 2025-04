Instagram Gracyanne Barbosa revela técnica para desinchar barriga após BBB 25

A influenciadora digital e criadora de conteúdo adulto Gracyanne Barbosa, de 41 anos, revelou nesta segunda-feira (28) a técnica usada para desinchar a barriga após deixar o BBB 25. A musa fitness publicou um vídeo nas redes sociais mostrando o resultado e explicou que voltou a praticar o exercício chamado vacuum abdominal para recuperar o físico.

A informação foi compartilhada diretamente nos perfis de Gracyanne, onde a influenciadora detalhou a prática e os benefícios sentidos desde que retomou a rotina de treinos. Ela ainda prometeu uma live para aprofundar o tema e esclarecer dúvidas dos seguidores.

"Acordei e fiz vacuum [abdominal]. Hoje eu fiz em pé, sempre mostro para vocês no quatro apoios, porque acho mais fácil. Em pé, tenho mais dificuldade. Acho que vou fazer uma live para falar sobre ou talvez chame um profissional, porque vocês perguntam muito e eu não tenho conhecimento suficiente", afirmou.

Gracyanne destacou que percebeu melhoras importantes na saúde. "Sinto uma melhora no sistema digestivo, meu intestino funciona melhor e acho que consigo ter mais controle do core. Vocês lembram de quando eu saí do BBB? Eu falei para vocês que estava com a barriga bem inchadinha, olha como já melhorou", contou.

O vacuum abdominal consiste em uma contração isométrica do músculo transverso abdominal. A prática fortalece a região, melhora o apoio da coluna e reduz dores nas costas causadas por exercícios ou atividades diárias.

Além disso, o exercício pode afinar a cintura, pois o fortalecimento do transverso abdominal torna a área mais firme. Especialistas também indicam a prática para ajudar na reversão da diástase patológica, afastamento anormal dos músculos retos do abdômen.