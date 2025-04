Reprodução Instagram/ TV Globo Mário Frias e Cauã Reymond

Mário Frias(PL-SP), de 53 anos, usou as redes sociais para publicar um texto defendendo Cauã Reymond. O galã de "Vale Tudo" é alvo de uma polêmica com Bella Campos, com quem teria brigado durante as gravações da atual novela do horário nobre da Rede Globo, segundo especulações.



"O caso envolvendo Cauã Reymond é mais do que uma polêmica de bastidores: é um retrato fiel da cruzada ideológica contra a masculinidade no Brasil. Um ator reconhecido, experiente, pai de família, defensor de valores sólidos — agora transformado em alvo por exercer justamente aquilo que se espera de um homem: firmeza, clareza e autoridade", começa o político no X, antigo Twitter.





"Acusado de "machismo" por colegas de elenco, o ator viu seu nome arrastado por manchetes e linchamentos digitais, sem que houvesse qualquer julgamento justo ou espaço para defesa. A emissora, em vez de proteger sua equipe contra campanhas de difamação e espetáculos ideológicos, se acovarda e age como braço auxiliar de um novo código moral onde ser homem já é, por si só, um crime", acrescentou.

Em seguida, Frias voltou a afirmar que a masculinidade estava sendo 'anulada'. "Essa guerra cultural não busca equilíbrio entre os sexos, mas sim a anulação do papel masculino. A nova moral de plástico quer um homem submisso, silencioso, culpado por sua força, e que peça desculpas por existir. A missão é clara: desfigurar a identidade do homem até que ele se torne irrelevante — e, com ele, a família, a autoridade paterna e os valores que sustentam a sociedade", pontuou.





O que aconteceu entre Bella Campos e Cauã Reymond?

Nas últimas semanas, Bella Campos e Cauã Reymond passaram a ser alvo de rumores em relação a uma crise nas gravações da trama. Segundo a "Veja", eles teriam tido uma briga nos estacionamentos dos Estúdios Globo. O motivo desta rusga seriam reclamações do veterano sobre a atuação da jovem.

Já Carla Bittencourt, do Portal Leo Dias, alegou que Bella Campos registrou reclamações formais sobre Cauã, alegando que ele "era debochado, mau colega, displicente, agressivo e machista". Eles interpretam Maria de Fátima e César Ribeiro na releitura da obra de Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères.





Pronunciamento de Cauã

Cauã Reymond, de 44 anos, decidiu se pronunciar sobre as especulações de desentendimentos entre ele e Bella Campos.O artista negou uma briga com a colega de profissão durante as filmagens da novela. “Não tem confusão nenhuma, estamos trabalhando. Ontem foi um dia maravilhoso de gravação. E hoje vai ser também. Graças a Deus está tudo bem”, declarou ele ao portal Leo Dias, na última quinta-feira (24).