Reprodução Instagram - 19.3.2025 Flávia Alessandra mostra pernas e abdômen definido

Flávia Alessandra, de 50 anos, usou as redes sociais na última terça-feira (18) para abrir um álbum de fotos. Em alguns dos registros, a esposa de Otaviano Costa surgia posando de lingerie. Os cliques receberam mais de 43 mil curtidas no Instagram, plataforma de interação virtual na qual ela acumula mais de 11,7 milhões de seguidores.





"Reflexos de uma vida corrida e feliz. E você? Está gostando do que tem visto?", escreveu a artista como legenda das fotografias. Nos comentários da publicação, os fãs da atriz, conhecida por atuar em novelas da Rede Globo, rasgaram elogios a ela e repercutiram a postagem ousada.





"Mas pense numa mulher maravilhosa", declarou uma internauta. "Deusa", destacou uma segunda. "Tão linda", prosseguiu uma terceira. "Perfeita demais", opinou uma quarta. "Flavia, não mata a gente do coração", brincou outra. "Não é seu aniversário não, mas você está de parabéns", disse ainda uma quinta.





Retorno à Globo

Após encerrar o contrato de exclusividade com o canal, a loira retornará a emissora no novo modelo, que são os contratos por obra, onde o artista fica vinculado à emissora somente no período em que estiver atuando. Flavia reencarnará a vilã Sandra em "Êta Mundo Melhor!", com previsão de estreia para junho.