A atriz e apresentadora Mariana Rios, de 39 anos, gravou um vídeo na manhã deste sábado (27) para desabafar sobre uma vidente que teria previsto a sua morte em um acidente.

A artista pediu a suposta sensitiva para se calar, pois isso pode gerar "preocupação desnecessária" a pessoas ao seu redor. A apresentadora contou ainda que chegou a receber ligações de familiares e amigos preocupados com a visão.

"Essa semana uma pessoa fez um post com uma suposta previsão sobre mim, pedindo para seus seguidores rezarem em minha intenção porque ela havia tido uma visão de que eu morreria num acidente. Eu, que neste momento, estou numa fazenda longe dos meus amigos e família, comecei a receber muitas mensagens de todos, super preocupados, porque ficaram sabendo da tal vidente. Isso me trouxe o seguinte pensamento, se você não tem algo de bom para dizer, que vá acrescentar, tornar o dia mais feliz ou mexer positivamente com a emoção do outro, então, se cale", pediu Mariana.





"Se suas palavras podem gerar preocupação desnecessária na qual a pessoa não tem controle, se cale. Quando nos preocupamos com algo, perdemos tempo. Deixamos de viver o presente em função de algo que nem sabemos se vai acontecer. A palavra já diz tudo: preocupar, 'pré - ocupar' a mente. Precisamos deixar que as pessoas vivam suas experiências. Cada um de nós entende a vida de uma forma particular", continuou.

Por fim, Mariana Rios fez um alerta: "Pense bem antes de trazer suas experiências, antes de trazer uma má notícia, pense bem antes de estragar o dia de alguém. Você não sabe em qual momento aquela pessoa se encontra. Tem gente que é frágil demais pra suportar e outras mais fortes que são capazes de transformar isso em texto. Um beijo".

Entenda

Na última semana, Chaline Grazik, de 29 anos, conhecida como "Vidente das Estrelas", afirmou ter tido uma visão em que a atriz Mariana Rios morria e pediu orações para que o acidente não aconteça. Após a repercussão, o vídeo não aparece mais na página do Instagram dela, que conta mais de 14 milhões de seguidores.

“Acordei em um susto e até contei para o pessoal aqui de casa. Eu sonhei com a Mariana Rios, aquela moça bonita. Sonhei que ela sofreu um acidente grave e que o espiritual pedia para chamar ela no direct (caixa de mensagens diretas do Instagram). Eu chamei ela, mas ela não recebe mensagens de todo mundo”, diz Chaline no vídeo, que foi removido.

