Mariana Rios contou a respeito dos síntomas de uma condição rara que tem: a doença de Ménière . Em entrevista ao The Noite , a apresentadora explicou como tudo aconteceu e detalhou a vida que leva após o diagnóstico.

"Eu estava no trabalho, super estressada, fazendo toda hora ponte aérea entre o Rio e São Paulo, e meu ouvido começou um zumbido sem fim durante esse pico de estresse", disse ela ao relembrar os momentos que antecederam a descoberta da síndrome.

"Desci no Rio, sentindo o ouvido apitar, o ouvido ficou apitando um mês e não fui ao médico. Quando comecei a ficar tonta, ter labirintite, falei ‘tem alguma coisa errada'", acrescentou. Após a preocupação, a artista foi ao médico.

Na consulta, Rios descobriu a condição: "'Você veio tarde, deveria ter vindo nas primeiras 36 horas. Você perdeu 30% da audição”, contou ela ao reproduzir as falas do doutor a respeito da doença de Ménière.

Sobre os sintomas, a atriz explicou: “Não posso dormir menos que 8 horas, nem mais que 9 horas por dia. Não estou generalizando, para cada pessoa [é diferente], mas o meu funciona dessa forma”.

A síndrome rara afeta o labirinto do ouvido, causando crises de labirintite e tontura. Depois da nova vida, a apresentadora refletiu: "Isso me trouxe o entendimento de que eu precisava parar, olhar para dentro, entender o que eu estava fazendo com minha vida".