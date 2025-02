Reprodução/SBT Apresentado pela última vez por Silvio Santos, Troféu Imprensa volta ao SBT

Depois de 3 anos, o Troféu Imprensa vai retornar ao SBT, com gravação marcada para abril. A premiação contará com um novo formato de apresentação sob comando de Patricia Abravanel e Celso Portiolli. O programa será realizado com a intenção de homenagear os melhores do entretenimento em 2024.

O Troféu Internet já está em sua segunda fase de votação. O público pode participar através do site oficial do SBT, onde os cinco finalistas de cada categoria foram revelados em ordem alfabética.

Nesta etapa, os espectadores conseguem escolher os vencedores em cada categoria, e o mais votado é o vencedor do Troféu Internet, competindo pelo Troféu Imprensa. Além disso, um júri de jornalistas ajudará a escolher os grandes nomes.

A fase inicial de votação do Troféu Imprensa permitiu que o público indicasse artistas e programas que se destacaram no último ano em 22 categorias distintas.

Último ano de Silvio Santos na TV

A última vez que a premiação do SBT ocorreu foi em 2022, sob a apresentação de Silvio Santos (1930-2024). Em setembro do mesmo ano, o animador fez sua última aparição como apresentador. Em 2024, o empresário foi internado em julho e morreu em agosto aos 93 anos.