Reprodução: Instagram Bia Miranda

A influenciadora Bia Miranda anunciou nesta quinta-feira (14) que está grávida de gêmeos, no entanto, revelou a perda de um dos bebês. Em conversa com os seguidores, a ex-peoa de "A Fazenda" explicou que já sabia que a gestação era arriscada. A gravidez é fruto do relacionamento conturbado com o influenciador Gato Preto.

Através do Instagram, Bia Miranda revelou ao público que ainda espera por um bebê após sofrer um sangramento intenso que resultou em um aborto espontâneo de um dos fetos.

“A médica falou que era uma gravidez de risco, mas ainda não dava para ver porque era muito novinho. Era para esperar uma semana, mas caso sangrasse, eu teria perdido. Ela falou para tomar bastante cuidado, mas acabou sangrando, por isso que eu vim e falei que eu acabei perdendo o bebê, porque sangrou e não foi pouco”, contou.

“Então para mim, tinha passado e eu tinha perdido o neném e pronto. Enfim, segui minha vida normalmente, bebi e fui para festas porque para mim eu tinha perdido porque eu tinha perdido”, explicou.

“Quando eu e o Samuel [Gato Preto] se reencontrou, eu estava sentindo uma bolinha na minha barriga, uma ondinha. Falei para ele: ‘Vamos na médica porque talvez eu tenha perdido o neném, mas o feto talvez esteja aqui’. Deitei na maca, fui fazer exame, a médica só olhou para minha cara e falou: ‘Bia, era para ser gêmeos, você perdeu um bebê, o outro ainda está na sua barriga”, disse a influenciadora.

A ex-peoa de "A Fazenda" afirma que somente recentemente passou a sentir sintomas de gravidez. Além disso, ela acredita que o novo bebê é uma menina. “Eu sempre quis, né? Um menino primeiro e uma menina depois”, exaltou.

Bia Miranda já é mãe de Kaleb, de cinco meses, fruto do antigo relacionamento com o músico DJ Buarque.