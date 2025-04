Reprodução Instagram - 22.4.2025 Regina Volpato de biquíni

Regina Volpato, de 57 anos, usou as redes sociais na última segunda-feira (21), feriado de Tiradentes, para contar aos fãs que estava 'turistando' pelas praias venezuelanas. A ex-contratada do SBT mostrou algumas paisagens paradisíacas, com destaque para ilhas e arquipélagos.





Por meio do Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 1,6 milhões de seguidores, ela ainda exibiu o corpo definido em alguns cliques, nos quais surgia de biquíni. A parte de cima da peça de banho era vermelha com bolinhas brancas; já a de baixo era inteiramente branca.

Para se proteger dos raios solares, a comunicadora apostou em um boné. Já para os olhos, apostou em óculos de sol. Em outros registros, Volpato mostrou aos fãs que estava se refrescando e aproveitou para mergulhar nas águas cristalinas do Caribe venezuelano, ponto turístico queridinho da classe artística.





Longe da TV

Conhecida pela apresentação de programas televisivos, Regina Volpato se afastou das telinhas. O último programa apresentado por ela foi o "Chega Mais", extinto pelo SBT. Quando saiu da atração de variedades, em dezembro de 2024, a celebridade alegou que queria estar mais próxima da filha, que mora na Europa, e descartou qualquer tipo de problema com a emissora ou com os colegas, Paulo Mathias e Michelle Barros.