Reprodução Instagram - 15.4.2024 Regina Volpato

A apresentadora e influenciadora Regina Volpato usou as redes sociais nesta segunda-feira (15) para responder as acusações de ter praticado sorofobia, preconceito contra pessoas que contraíram o HIV (vírus da imunodeficiência humana) , e se retratar após a polêmica em que se envolveu.







"Eu preciso pedir desculpa e me retratar com as pessoas que ofendi por conta da minha ignorância e da falta de informação no vídeo que publiquei ontem. Eu apaguei o vídeo. Quem me conhece sabe que não sou de apagar conteúdo quando erro, pois prefiro assumir o erro. No entanto, no caso desse vídeo, era mais do que erro", iniciou a jornalista.





"Foi preconceito, desinformação. Pratiquei uma coisa que nem sabia o nome, que se chama sorofobia. Então, de verdade, eu peço desculpas e já busquei informações do assunto. Preciso agradecer pelo tom extremamente respeitoso com que as pessoas me chamaram atenção", acrescentou.





A apresentadora revelou que recebeu xingamentos, além de destacar que os comentários feitos a fizeram se arrepender do que havia dito sobre pessoas com HIV . "Muito obrigada a todas as pessoas que me trataram desse jeito e me informaram. Teve quem xingasse? Teve! Mas eu até que entendo. Tá tudo certo e faz parte do pacote", pontuou.





O vídeo a que Regina Volpato se refere foi um storie publicado por ela no Instagram, no último domingo (14). Na ocasião, ela respondeu uma seguidora que se envolveu com uma pessoa soropositiva e aconselhou a internauta a terminar a relação. "Não é uma pessoa para você continuar nada. O que mais ele escondeu, ocultou ou não falou?", disse.

@volpato_regina que falas são essas mona??? falas com sorofobia em pleno 2024? bora se informar mãezinha pic.twitter.com/QR3NUxp3Sk — oovinicius 🪷 (@ooviniciuss) April 15, 2024





Após a repercussão do vídeo, internautas acusaram a titular do matinal "Chega Mais" de ter praticado sorofobia. Após as polêmicas, Volpato reconheceu que realmente agiu com preconceito e resolveu vir a público pedir desculpas pelas falas problemáticas e se retratar.

