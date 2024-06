Reprodução/Instagram Melody assume namoro após flagra aos beijos em show

Melody aproveitou o Dia dos Namorados nesta quarta-feira (12) para assumir publicamente o namoro com o estudante de Odontologia, Guilherme Stábile.

O casal já havia sido flagrado aos beijos durante o show do cantor Jão, em São Paulo, no início do ano. Agora, a cantora compartilhou um vídeo ao lado do amado.

"Feliz Dia dos Namorados, meu amor", escreveu ela na legenda da publicação. O jovem fez questão de comentar o post da namorada. "Eu te amo, minha princesa".

Guilherme Stábile é estudante de odontologia na Universidade Estadual Paulista (UNESP). Diferente da artista, ele é discreto nas redes sociais com apenas nove fotos no perfil, exibindo viagens como Itália, Paris e Dubai.

Guilherme Stábile é estudante de odontologia na Universidade Estadual Paulista (UNESP) Reprodução/Instagram Guilherme Stábile é de Arujá, em São Paulo Reprodução/Instagram Guilherme Stábile mostra viagens como Itália, Paris e Dubai Reprodução/Instagram Guilherme Stábile é discreto nas redes sociais com apenas nove fotos no perfil Reprodução/Instagram O casal já havia sido flagrado aos beijos durante o show do cantor Jão, em São Paulo, no início do ano Reprodução/Instagram





+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp