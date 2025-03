Reproduçao TV Globo Gracyanne Barbosa no 'BBB 25'

Gracyanne Barbosa, de 41 anos, levou a pior no paredão desta terça-feira (18). A influenciadora digital e ex-dançarina do "Tchakabum" foi a mais votada e deixou o programa de convivência da Rede Globo, com 51,38% dos votos. Ela disputava a permanência no reality com Eva e Daniele Hypólito.







A bailarina foi a segunda no ranking, chegando a porcentagem de 43,6%. Já a irmã de Diego Hypólito foi apontada como figurante desta berlinda e recebeu apenas 5,02% dos votos. No discurso de eliminação, Tadeu Schmidt falou sobre a personalidade das três emparedadas.





Após comentar sobre a trajetória de cada sister , ele cravou a eliminação da competidora. "Quando eu terminar, seremos 13. Pensem em três mulheres absolutamente diferentes, mas que se encontram na expressão corporal", começou o ex-apresentador do "Fantástico".



"Deixa eu acabar com esse suspense. Quem sai hoje é você, Gracyanne", finalizou. Agora, Gracyanne passará por uma série de compromissos no canal. Um deles é a participação no "Mais Você" desta quarta-feira (19), onde será entrevistada por Ana Maria Braga para rever os erros e acertos no jogo.