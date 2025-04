Reprodução/Instagram Cauã Reymond e Mariana Goldfarb

A influenciadora Mariana Goldfarb, voltou a chamar atenção ao publicar um desabafo nos stories que foi interpretado como uma nova referência velada ao seu relacionamento passado com o ator Cauã Reymond. A postagem surgiu em meio às recentes controvérsias envolvendo o comportamento do ator nos bastidores da novela Vale Tudo.

"Tudo que eu falei sobre misoginia, violência, machismo... Está vindo à tona. Ninguém quis escutar. Agora vou assistir de camarote", escreveu Mariana, sem citar nomes. O casal, que ficou junto entre 2016 e 2023, anunciou o fim do relacionamento, com Goldfarb declarando na época: "Ciclos se iniciam e se encerram. E o ciclo da minha vida ao lado do Cauã se encerrou."





Relato sobre abuso psicológico

Desde o fim do namoro, Mariana tem abordado publicamente as dificuldades que enfrentou em um relacionamento que classificou como abusivo, sem nunca nomear o ex-parceiro. A influenciadora usou as redes sociais para encorajar seguidores que passam por situações semelhantes: "Não caiam nesse papinho. Vocês são completamente capazes de trabalhar, de se estruturar, de serem independentes. Tudo o que o abusador fala para minar a autoconfiança é mentira."

Cauã Reymond evita comentários

Questionado em novembro de 2024 sobre se Mariana se referia a ele em seus relatos, Cauã Reymond optou por não responder diretamente. "Estou aqui para falar do nosso empreendimento, falar sobre 'Vale Tudo'. É o que posso te responder", disse o ator, que atualmente vive um momento profissional intenso.

Mariana, por sua vez, já deixou claro que não pretende revelar a identidade do ex-companheiro, afirmando em uma caixinha de perguntas no início deste ano: "A causa é muito maior do que o cara. O cara não tem importância."