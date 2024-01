Reprodução / Instagram Tata Estaniecki atualiza situação do olho após derrame ocular

Tata Estaniecki apareceu nas redes sociais nesta quarta-feira (3) para atualizar o estado do olho após sofrer um derrame ocular há dez dias. A influenciadora aproveitou para tirar algumas dúvidas dos seguidores sobre o acontecimento.

“Atualizações do meu derrame ocular”, começou. “O olho da mamãe está melhorando”, completou a filha, Beatriz, de 3 anos. “Quase dez dias depois e eu estou passando colírio, uma gota, de seis a oito vezes por dia, e fazendo compressa com água filtrada gelada”, disse Tata.

Ela também compartilhou uma foto de como começou a vermelhidão no olho, que se iniciou na parte superior e foi descendo para o resto do globo ocular. “Tudo ocorrendo exatamente como a oftalmologista me falou. Ela falou que iria demorar, mas confesso que, no fundo, eu tinha esperança de que fosse mais rápido. Mas não está sendo”, afirmou.

Tata ainda explicou que não sente dor, incômodo ou sensibilidade. “Não, não sai sangue quando choro. E não, eu não enxergo vermelho, eu tô enxergando normalmente”, respondeu a influenciadora, citando as perguntas que questionam se ela está enxergando vermelho ou se sangra quando chora.

A loira falou pela primeira vez sobre o acontecido em dezembro de 2023: “Olha por que eu não estou gravando muito story. Estou com aflição de me olhar, não estou me olhando no espelho. Estourou uma veia no meu olho”, disse enquanto gravava o rosto.