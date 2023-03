Foto: Reprodução/Instagram Paulo Zulu é diagnosticado com câncer e passa por cirurgia de emergência





O ex-modelo Paulo Zulu, de 59 anos, explicou aos fãs e seguidores o motivo da ausência nas redes sociais. Zulu afirmou ter sido diagnosticado com um tumor na bexiga em fevereiro deste ano e passou por uma cirurgia de emergência.



"Infelizmente, quando eu fiz aquele post do hospital, eu fiz uma prevenção, na verdade, eu tinha feito uma operação, porque foi descoberto um sistema canceroso pequeno na minha bexiga", iniciou ele.













Já é o segundo. Há dois anos eu tirei outro", ressaltou o ex-modelo. "Não afeta nada a minha vida, porque eu sou super saudável, então, a recuperação é boa. Mas graças eu ter feito essa revisão, através da prevenção, eu consegui detectar em tempo hábil de poder operar e ficar bem", completou ele.

Nos comentários, diversos fãs e amigos do modelo prestaram homenagens com declarações de amor e carinho a Zulu. "Isso aí irmao por isso eu sou fã! Eu dou aula para terceira idade em grupos, infelizmente o público masculino é escasso, mesmo sendo um projeto público, observo que os homens estão mais em escassez, tanto que a maioria la já é viúva! Sigo essa mentalidade sua! Para que eu tenha longevidade e mais tempo por aqui bem com minha família", escreveu um seguidor.

"A gente só se dá conta de certas coisas depois de "adoecer" ! Depois dos 45-50, suplementar é obrigação. Alimentação sem glúten e sem Lacteos, que reduz drasticamente a vontade por açúcares, também deveria ser regra, pois é SALVADOR. As pessoas não enxergam e dizem que não dá nada até a bomba explodir. Desejo boa recuperação.", ressaltou outra seguidora de Paulo.