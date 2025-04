Reprodução O ex-assistente de palco de Silvio Santos está debilitado por conta do Parkinson e da hidrocefalia.





Janilda Nogueira, esposa de Roque, pediu um emprego para o filho do casal à Daniela Beyruti, presidente do SBT e filha de Silvio Santos. Vini , estuda Rádio e TV, quer ser apresentador e tenta vaga na emissora há mais de um ano .





"Boa tarde, Daniela. Desculpa fica batendo na mesma tecla. Venho aqui, encarecidamente, te pedir uma força para ver uma vaga de trabalho para o meu filho e do Roque. Ele está pedindo ajuda aí para ele há mais de um ano", iniciou.

Segundo a mulher, o ex-assistente de palco de Silvio Santos sonha que Vini consiga atuar na empresa em que ele trabalhou por quase cinco décadas: "Ver o filho aí é um último pedido dele. Ele quer ver o filho dele aí nesta emissora que ele ajudou seu pai erguer e ficou mais de 47 anos".

Reprodução De acordo com Janilda, Roque sonha em ver o filho do casal no SBT.









Janilda ressaltou que Roque e o fundador do SBT tiveram mais de 60 anos de amizade. Além disso, reforçou o pedido para que Daniela conseguisse a vaga para o filho do casal: "Fala aí com o pessoal, com algum chefe de setor", disse.

"O Roque está muito debilitado. Daqui a um tempo ele pode esquecer de tudo e de todos. Queria que ele ficasse feliz ao ver o filho dele também aí. Nos ajuda a ajudar nosso filho. Ele está na faculdade Rádio e TV. Desde já agradeço", finalizou.