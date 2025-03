Reprodução/SBT Roque

Após mais de um mês afastado das redes sociais, Gonçalo Roque, de 87 anos, braço-direito de Silvio Santos por décadas, foi fotografado em uma cadeira de rodas, ao lado da enfermeira, em imagem compartilhada pela esposa, Janilda Nogueira, no Instagram. A foto rapidamente viralizou, levantando questionamentos sobre o estado de saúde do ex-funcionário do SBT.

Na legenda, Roque buscou tranquilizar os fãs: "Eu com a minha assistência técnica de enfermagem só pra dizer que estou bem", escreveu, agradecendo ainda o apoio das filhas de Silvio Santos, Patrícia, Rebeca e Daniela Abravanel.





Em abril de 2024, Roque foi diagnosticado com um meningioma benigno (tumor cerebral), tratado sem cirurgia. Um mês depois, sofreu uma queda com sangramento intracraniano após desmaiar. No fim do mesmo ano, foi internado por insuficiência pulmonar, passando por uma UTI.

Atualmente, segue em recuperação domiciliar, sem previsão de retorno às atividades públicas. Roque foi peça fundamental nos programas de Silvio Santos, atuando como assistente de palco e diretor de caravanas da plateia.