Tirulipa e Tiririca Tirulipa e Tiririca

Tirullipa abriu o coração ao relembrar momentos difíceis de sua relação com o pai, Tiririca. Durante participação no Brunet Cast, o humorista falou sobre o abandono na infância, a dor da rejeição e como conseguiu superar os ressentimentos.

A separação dos pais aconteceu quando ele ainda era pequeno, e a ausência do pai marcou sua criação. “A gente ficou junto até os 3 anos. Minha mãe se separou do meu pai quando eu tinha 3 anos. Quando ela se separou, eu voltei para a casa da minha avó. Cresci ouvindo falar que meu pai era um palhaço de circo. E todo circo que chegava na cidade, eu corria para ver se era o meu pai que tinha chegado”, relembrou.

O primeiro reencontro aconteceu quando Tirullipa tinha sete anos, ao assistir a um espetáculo do circo onde Tiririca se apresentava. “Me encantei por aquele palhaço. E ali já estava na minha cabeça que eu queria ser palhaço igual a ele”, contou.

No entanto, a tentativa de se aproximar do pai foi frustrada por uma cena dolorosa. A mulher que acompanhava o artista não permitiu o contato e disse que ele “tinha apenas uma filha”. “Me colocaram para fora. Fui para casa chorando”, disse.

Apesar da rejeição inicial, Tiririca apareceu na casa da avó do humorista na madrugada seguinte. “Três horas da manhã, esse cabeludo bate na porta, me pega na rede e diz: ‘você é meu filho. Não pude dizer que era seu pai por causa da minha mulher…’. Meu pai pediu para voltar com a minha mãe, e ela não quis e mandou ele ir embora. Aí chegou a mulher dele, foi aquela confusão, briga, quebra-pau. E de lá para cá, não nos vimos mais ”, relembrou.

A reaproximação aconteceu anos depois, quando Tiririca ganhou projeção nacional com Florentina. Tirullipa começou a imitá-lo e seguiu os passos do pai na TV, mas os conflitos ainda existiam.

“Ele viajava muito, cada mês estava numa cidade diferente com o circo. Quando se separou da minha mãe, teve outra mulher, depois outra mulher, outra mulher... Somos seis filhos, e cada mãe é uma. As mães são espalhadas. Eu e meus outros irmãos nos perguntávamos o motivo desse tal abandono dele. Meu pai tinha a versão dele, minha mãe a versão dela…” , relatou.

O humorista admitiu que levou o assunto à mídia, o que deixou Tiririca magoado. “Ficamos um tempo brigados. Ele estava chateado comigo porque eu fui para a mídia falar dele, e a gente ficou arranhado. Fiquei um ano e pouco sem falar com o meu pai” , disse.

O perdão só veio após uma experiência transformadora em um retiro espiritual. “Nesse retiro eu entendi o porquê que meu pai era esse cara de tantas mulheres, com filhos com cada mulher, a distante, e entendi também como a pessoa vai dar o que ele nunca teve. O meu pai não conhece o pai dele até hoje. Minha avó sempre escondeu quem era o pai dele. O pai dele morreu e ele não conheceu. O padrasto dele batia na mãe e espancava ele... Com 15 anos, ele já sustentava a família com o circo. Quando eu comecei a ver a vida do meu pai, eu comecei a entender e ali eu perdoei de fato e disse: ‘pai, está tudo certo: como o senhor pode dar o que nunca teve’”, finalizou.