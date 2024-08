Caio Girardi/Reprodução Tiririca vence Roberto Carlos na Justiça e pode manter paródia

O Tribunal de Justiça de São Paulo deu ganho para Tiririca em um recurso apresentado por Roberto Carlos . O cantor queria que o humorista fosse impedido de manter a paródia da música 'O Portão', feita em 2022 durante o período eleitoral.

Os dois estão brigando na Justiça desde 2014, quando o político usou os versos de "O portão" pela primeira vez.

Na música original, o cantor diz "Eu voltei agora pra ficar, porque aqui, aqui é meu lugar", e a paródia transformou em "Eu votei, de novo vou votar. Tiririca, Brasília é seu lugar".

O recurso negado diz respeito ao processo de 2022, porque Tiririca também imitou Roberto Carlos discutindo com um fã quando concorria ao cargo de deputado federal.

Na ação, o cantor pediu uma indenização de R$ 50 mil, além de solicitar a remoção imediata do vídeo, alegando a campanha fazia o público a crer, erroneamente, que o cantor votaria em Tiririca, além de atrapalhar a imagem do artista.

O humorista se defendeu e apontou que estava usando a liberdade de expressão e "não teve por finalidade e efetivamente não feriu qualquer direito da personalidade do demandante".

Em outubro de 2023, o magistrado entendeu que a paródia era clara para angariar votos, não tinha associação a algo que prejudicasse a imagem de Roberto Carlos. O cantor entrou com recurso e foi negado em segunda instância.

