Reprodução/Instagram Tiririca e a esposa, Naná Magalhães





Naná Magalhães, influenciadora de 53 anos e esposa do deputado federal Tiririca (PL-SP), de 59 anos, utilizou o perfil do marido nas redes sociais na tarde deste sábado (14) para relatar e desabafar sobre um assalto que sofreu em São Paulo.

"URGENTE! Minha esposa foi assaltada em São Paulo", diz a legenda da publicação no Instagram. No vídeo, ela pede para que pessoas próximas não caiam em golpes.

"Gente, é urgente, estou passando aqui para avisar para vocês que eu fui assaltada agora pela manhã, levaram o meu celular, com todos os meus dados, que a gente anota no celular, né? Então, levaram o meu celular com todos os dados, contas bancárias, essas coisas todas", começou.

Em seguida, a esposa de Tiririca não consegue conter as lágrimas após o susto e cai no choro. "Gente, não caiam em golpe, tá? Pode ser que caia alguma ligação, alguma mensagem, algum e-mail 'meu' pedindo alguma coisa, pedindo algum valor. É golpe! Não mande, gente, não mande que é golpe. Eu estou muito nervosa", finalizou Naná.

Assista ao vídeo