Foto: Sony Pictures/Reprodução Harris Dickinson, Paul Mescal, Barry Keoghan e Joseph Quinn viverão quarteto britânico nas telonas

A Sony Pictures confirmou, na madrugada desta terça-feira (1º), o elenco que interpretará os Beatles nos cinemas. Paul Mescal, Harris Dickinson, Barry Keoghan e Joseph Quinn serão, respectivamente, Paul McCartney, John Lennon, Ringo Starr e Joseph Quinn.



Sam Mendes, conhecido por 1917 e Beleza America, irá dirigir os quatro longas: cada um deles será centralizado em um membro da banda. Todos os filmes serão lançados em abril de 2028.

Intitulado “The Beatles – A Four-Film Cinematic Event", a quadrilogia será como "a primeira experiência de maratona nos cinemas", de acordo com o cineasta. O anúncio foi realizado durante a Cinemacon, um evento voltado para produções cinematográficas.

Uma das maiores bandas da história, os Beatles possuem hits como Here Comes The Sun, Let It Be, Come Together, Yesterday, e Hey Jude. Essa será a primeira vez que a história do quarteto britânico será contada nos cinemas de maneira individual e biográfica.

